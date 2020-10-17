"Очень трудно предсказать, в каком составе Шахтер сыграет против Львова, ведь в команде есть травмированные, а также произошла вспышка коронавируса. Хорошо, что уже постепенно возвращаются опытные игроки, хотя пока Шахтер будет обходиться без них. Однако, несмотря на все проблемы, "горняки" не должны иметь проблем со Львовом.

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Мне кажется, неуверенный старт в чемпионате Шахтера связан с самоуверенностью футболистов. Очевидно, они думали, что так же по накатанной пойдет и новый чемпионат, но не получилось. Впрочем, верю, что дончане раскачаются и еще наберут свои очки", – сказал Орбу в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, после 5-ти туров "оранжево-черные" с девятью очками занимают в турнирной таблице УПЛ четвертое место, подопечные Георгия Цецадзе идут последними, имея в своем активе 1 балл.

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