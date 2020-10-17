Шахтер штормит. Команда выдала худший с 2008 года старт, набрав всего девять очков в первых пяти турах – если бы Динамо не оступилось с Десной и Зарей, то оторвалось бы аж на шесть зачётных баллов. "Горняки" тоже не смогли подолеть эти коллективы, да ещё и откровенно отскочили с Рухом. Кроме того, они уже проиграли два Классических дерби. Что хуже всего, результаты не являются случайными – подопечные Луиша Каштру демонстрируют очень ощутимые игровые проблемы во всех линиях, хотя выступают в более-менее основном составе. Футбол "оранжево-чёрных" стал медленнее, среднее звено успешно прессингуют даже аутсайдеры, а у нескольких лидеров (Пятов, Мораес, в меньшей степени Марлос) наметился серьёзный спад формы.

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Ко всему этому добавился фактор коронавируса, из-за которого на самоизоляцию ушла практически вся основа. Пятов и Степаненко уже вылечились, но перед поединком против Львова главный тренер "горняков" озвучил очень печальную цифру – 13. Именно столько футболистов первой команды доступны для Луиша Каштру прямо сейчас, а впереди поединки против Реала, Ворсклы и Интера. На фоне таких нагрузок разбалансированному коллективу очень важно не терять очки хотя бы сегодня. Сезон, похоже, будет очень тяжёлым.

У Львова найти хоть какой-то позитив трудно. "Горожане" идут на последней позиции в турнирной таблице, имея в активе всего одно очко – его набрали благодаря нулевой ничьей с таким же бедовым Рухом, играя в большинстве. В целом, за четыре матча команда забила всего один гол, пропустив двенадцать – причём пять из них львовяне проглотили уже в первом тайме против Зари. В актив подопечных Георгия Цецадзе можно занести разве что поединок с Динамо, где удалось перекрыть линии передач от центрбеков и держаться за 1:1 до 87-й минуты, но дальнейшее развитие событий показало – это была случайность.

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Грузинский тренер пытается поставить Львову игру в короткий пас и высокий прессинг, но трудно этого добиться при изменении состава на 90% за одно лето. Впрочем, "горожане" летят в крутом пике уже достаточно давно – их безвыигрышная серия дошла до показателя 18 матчей, 11 из которых завершились поражениями. Последняя победа была зафиксирована ещё в феврале. Такие вот дела.

Кадровая ситуация

Шахтеру из-за вспышки коронавируса точно не помогут Мораес, Кривцов, Матвиенко и ещё несколько футболистов основы – всех фамилий клуб не называет, но на фото с тренировок не заметно Тайсона. Степаненко и Пятов пока не приступили к тренировкам, а ещё стоит помнить о травме Исмаили. "Горнякам" даже не хватает футболистов для двусторонок, поэтому к тренировкам привлекли Вакулу, Момпаси, Чурко, Шостака и Гончарука.

Львов в период паузы на международные матчи подписал Эрнеста и хорвата Фране. Это плюс. Минусом выступает пандемия, которая не обошла "горожан" стороной – два футболиста заболели COVID-19, но клуб не называет их фамилий. Точно известно, что команде не поможет Грисьо, у которого дисквалификация.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Львов

Шахтер: Трубин – Болбат, Бондарь, Хочолава, Корниенко – Антонио, Майкон – Марлос, Коваленко, Вакула – Дентиньо

Львов: Костик – Богунов, Челич, Борзенко, Михуби, Клименчук – Айнсалу, Сабино, Кошман – Нич, Шина

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Львов до паузы на международные матчи находился в столь слабой форме, что даже в ничью с кризисным и полурезервным Шахтером не верится. Конечно, за две недели Георгий Цецадзе мог подтянуть своих подопечных, однако будет большой неожиданностью, если "горожане" зацепятся за очки. Дончане обязаны побеждать.

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