"Дуже важко передбачити, в якому складі Шахтар зіграє проти Львова, адже в команді є травмовані, а також стався спалах коронавірусу. Добре, що вже поступово повертаються досвідчені гравці, хоча поки Шахтар буде обходитися без них. Проте, не дивлячись на всі проблеми, "гірники" не повинні мати проблем зі Львовом.

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Мені здається, невпевнений старт у чемпіонаті Шахтаря пов'язаний з самовпевненістю футболістів. Очевидно, вони думали, що так само по накатаній піде і новий чемпіонат, але не вийшло. Втім, вірю, що донеччани розгойдаються і ще наберуть свої очки", – сказав Орбу у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, після 5-ти турів "помаранчево-чорні" з дев'ятьма очками посідають у турнірній таблиці УПЛ четверту сходинку, підопічні Георгія Цецадзе йдуть останніми, маючи у своєму активі 1 бал.

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