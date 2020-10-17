Футболисты и тренеры донецкого Шахтера, а также сотрудники, участвующие в процессе подготовки к календарному матчу УПЛ против Львова, накануне сдали очередные тесты на COVID-19.

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Вчера, 16 октября, стали известны результаты анализов, сообщает официальный сайт "горняков". Все тесты оказались отрицательными. Таким образом команда в том же составе завершает подготовку к поединку 6-го тура чемпионата Украины.

Параллельно сдали тесты голкипер Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко. Их результаты также отрицательные. Для футболистов режим самоизоляции заканчивается, и им предстоит пройти медосмотр, по итогам которого будет определен день возвращения к тренировочному процессу.

Напомним, еще 9 игроков Шахтера, у которых коронавирус был диагностирован 8 октября, остаются на самоизоляции – они пройдут тестирование в воскресенье, 18 октября.

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