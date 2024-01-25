Шахтер проведет второй спарринг в 2024 году против Леха. Состав "горняков" и онлайн-трансляция матча – в этой новости на "Футбол 24".

Шахтер в первом товарищеском матче встречался с Пьюником, одержав победу со счетом 2:0. За "горняков" дебютировал Кевин и в первом же матче отличился результативным действием.

Шахтер выиграл первый матч в 2024 году – Кевин начал ассистом, гол 17-летнего новичка, Ракицкий почти забил из центра поля

Во втором спарринге Шахтер сыграет против Леха из Познани. Трансляция встречи состоится на клубном Ютуб-канале "горняков". Смотреть игру можно прямо в этой новости. Старт – в 17:00 по киевскому времени.

Степаненко не попал в заявку, Кевин сохранил место в старте, слева в обороне выходит Педриньо, а на острие атаки Марино Пушич экспериментирует с Эгиналдо.

Стартовый состав Шахтера: Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо – Криськив, Бондаренко – Зубков, Судаков, Кевин – Эгиналдо.

Запасные: Рудько, Твардовский, Лемкин, Гочолеишвили, Азаров, Козик, Ракицкий, Лацабидзе, Швед, Очеретько, Назарина, Цуканов, Сикан.