Шахтар проведе другий спаринг у 2024 році проти Леха. Склад "гірників" і онлайн-трансляція матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Шахтар в першому товариському матчі зустрічався з П'юніком, здобувши перемогу з рахунком 2:0. За "гірників" дебютував Кевін і в першому ж матчі відзначився результативною дією.

Шахтар виграв перший матч у 2024 році – Кевін почав асистом, гол 17-річного новачка, Ракицький майже забив з центра поля

У другому спарингу Шахтар зіграє проти Леха з Познані. Трансляція зустрічі відбудеться на клубному Ютуб-каналі "гірників". Дивитися гру можна безпосередньо в цій новині. Старт – о 17:00 за київським часом.

Степаненко не потрапив у заявку, Кевін зберіг місце в старті, зліва в обороні виходить Педрінью, а на вістрі атаки Маріно Пушіч експериментує з Егіналдо.

Стартовий склад Шахтаря: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педрінью – Криськів, Бондаренко – Зубков, Судаков, Кевін – Егіналдо.

Запасні: Рудько, Твардовський, Лемкін, Гочолеішвілі, Азаров, Козік, Ракіцький, Лацабідзе, Швед, Очеретько, Назарина, Цуканов, Сікан.