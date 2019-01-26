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Шахтер – Карабах – 3:1 – видео голов и обзор матча

26 января 13:04 535 Читати українською
Шахтер – Карабах – 3:1 – видео голов и обзор матча
Шахтер – Карабах – 3:1 – видео голов и обзор матча

Шахтер переиграл Карабах в заключительном матче дончан на первом сборе. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Шахтер – Карабах – 3:1

Голы: Мораес, 26 Марлос, 27 Мудрык, 77 – Зубир, 64

Нереализованный пенальти: Ричард, 80

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На 26-й минуте Шахтер открыл счет – Марлос отдал эффектную передачу на Мораеса, который обыграл вратаря и поразил уже пустые ворота. Через минуту счет был уже 2:0 – теперь уже Марлос похожим образом переиграл голкипера и удвоил преимущество своей команды.

На экваторе второго тайма Зубир сократил отставание Карабаха. На 77-й минуте Мудрик снова восстановил комфортное преимущество "горняков". Этот гол стал дебютным для Мудрика в составе Шахтера. Дончане в итоге победили в заключительном матче на первых сборах.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Шахтер - Карабах: Суббота 26 января 2019

Шахтер
Матч окончен
3 : 1
Карабах
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