Шахтер – Карабах – 3:1 – видео голов и обзор матча

Шахтер переиграл Карабах в заключительном матче дончан на первом сборе. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Шахтер – Карабах – 3:1

Голы: Мораес, 26 Марлос, 27 Мудрык, 77 – Зубир, 64

Нереализованный пенальти: Ричард, 80

Шахтер победил Карабах в контрольном матче – дебютный матч Бондаренко и гол Мудрыка

На 26-й минуте Шахтер открыл счет – Марлос отдал эффектную передачу на Мораеса, который обыграл вратаря и поразил уже пустые ворота. Через минуту счет был уже 2:0 – теперь уже Марлос похожим образом переиграл голкипера и удвоил преимущество своей команды.

На экваторе второго тайма Зубир сократил отставание Карабаха. На 77-й минуте Мудрик снова восстановил комфортное преимущество "горняков". Этот гол стал дебютным для Мудрика в составе Шахтера. Дончане в итоге победили в заключительном матче на первых сборах.