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Шахтер – Хайдук – 1:4 – видео голов и обзор матча

22 января 18:52 670 Читати українською
Шахтер – Хайдук – 1:4 – видео голов и обзор матча
Шахтер – Хайдук – 1:4 – видео голов и обзор матча

"Горняки" разгромно проиграли бывшей команде Артема Милевского. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Контрольный матч

Шахтер – Хайдук – 1:4

Голы: Дентиньо, 30 – Цакташ, 21 Делич, 23 Жайро, 41, Теклич, 61

Шахтер разгромно проиграл Хайдуку в контрольном матче

"Горняки" разгромно уступили бронзовому призеру чемпионата Хорватии на сборах в Турции. Хайдуку удалось забить дважды в течение 3 минут. Сначала Цакташ реализовал пенальти после нарушения Матвиенко в штрафной, а через 2 минуты Делич забил в пустые ворота после сейва Пятова и рикошета.

Дентиньо сократил отставание донецкого клуба, забив головой после навеса от Тайсона. Однако Жайропод занавес первого тайма восстановил комфортное преимущество Хайдука в два мяча. На 61-й минуте Теклич плотно пробил по воротам, мяч отскочил от газона перед Мудриком и оказался в воротах. На 89-й минуте Хайдук и вовсе мог довести счет в матче до неприличного, но форвард хорватского клуба промахнулся метров с восьми.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Товарищеские матчи

Шахтер - Хайдук: Вторник 22 января 2019

Шахтер
Матч окончен
1 : 4
Хайдук
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