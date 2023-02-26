Болельщики "оранжево-черных" уже могут стать обладателями пропусков на первый еврокубковый поединок дончан с нидерландцами.

Шахтер на своем сайте объявил о начале продажи билетов на матч 1/8 фнала Лиги Европы против нидерландского Фейеноорда.

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Приобрести пропуска можно по ссылке. Для владельцев сезонных абонементов ФК Легия и болельщиков, которые покупали в этом сезоне пакеты Лиги чемпионов, будет действовать специальная скидка – 20%. Один болельщик сможет купить до 4 билетов на свой аккаунт.

Стоимость пропусков стартует от 50 польских злотых (400 грн). Самый дорогой просмотр поединка на стадионе обойдется в 1700 злотых (13 600 грн). Для различных категорий существуют приятные бонусы:

50% – детям в возрасте 5-12 лет (все категории Public и VIP);

20% – детям в возрасте 13-18 лет (все категории Public и VIP);

20% – студентам (чтобы получить скидку, необходимо будет прислать свой студенческий билет на почту support@shakhtar.com);

20% – для пенсионеров и лиц старше 65 лет.

Для инвалидов-колясочников и лиц первой группы инвалидности (не колясочники) для получения бесплатного билета следует также писать на вышеуказанную почту.

Напомним, первый поединок 1/8 финала Лиги Европы против Фейеноорда состоится 9 марта 2023 года в Варшаве на Стадионе Войска Польского. Начало встречи в 22:00.

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