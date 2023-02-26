Вболівальники "помаранчево-чорних" вже можуть стати власниками перепусток на перший єврокубковий поєдинок донеччан з нідерландцями.

Шахтар на своєму сайті оголосив про початок продажу квитків на матч 1/8 фналу Ліги Європи проти нідерландського Фейєнорда.

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Придбати перепустки можна за посиланням. Для власників сезонних абонементів ФК Легія та вболівальників, які купували цього сезону пакети Ліги чемпіонів, діятиме спеціальна знижка – 20%. Один уболівальник зможе купити до 4 квитків на свій акаунт.

Вартість перепусток стартує від 50 польських злотих (400 грн). Найкоштовніший перегляд поєдинку на стадіоні обійдеться у 1700 злотих (13 600 грн). Для різних категорій існують приємні бонуси:

50% – дітям віком 5–12 років (усі категорії Public і VIP);

20% – дітям віком 13–18 років (усі категорії Public і VIP);

20% – студентам (щоб отримати знижку, необхідно буде надіслати свій студентський квиток на пошту support@shakhtar.com);

20% – для пенсіонерів та осіб віком від 65 років.

Для інвалідів-візочників та осіб першої групи інвалідності (не візочники) для отримання безкоштовного квитка слід також писати на вищевказану пошту.

Нагадаємо, перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи проти Фейєнорда відбудеться 9 березня 2023 року у Варшаві на Стадіоні Війська Польського. Початок зустрічі о 22:00.

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