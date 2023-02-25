"Когда я посмотрел жеребьевку, то сразу же связался с Сергеем Палкиным, генеральным директором донецкого Шахтера. Я поздравил его с квалификацией в четверг против Ренна и жеребьевкой.

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Ранее состав Шахтера на 30-40 процентов состоял из бразильцев, которые прекрасно себя показывали. Ныне в украинской команде около 70 процентов – это местные игроки. Они имеют низкую оценочную трансферную стоимость, хотя Михаил Мудрик ушел в Челси за огромную сумму. Но в целом это достаточно молодая команда, большинство ребят тренировались в академии Шахтера. Другого пути не было, потому что легионеры не стремились играть в этом клубе.

Дело не в том, что я считаю Шахтер намного лучше Фейеноорда. Наоборот, сейчас все не так. Но Фейеноорд должен остерегаться недооценки. Никогда не знаешь, в какой атмосфере окажешься в Польше, где сейчас играет Шахтер. Кроме того, в Польше немного холоднее, чем на западе Европы, и это нужно учесть.

Но если Фейеноорд сможет ограничиться на выезде ничьей или минимальным поражением, то успеха можно будет добиваться дома", – цитирует ван Стее Rijnmond.

Напомним, первый поединок состоится 9 марта в Варшаве. Начало встречи в 22:00 по Киеву. Ответный матч – через неделю, 16 марта, в 19:45.

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