Шахтер – Динамо: Жена Степаненко предоставила доказательства удара от Попова – болезненное фото

Маргарита Степаненко не захотела мириться со словами о преднамеренной симуляцию своего мужа в одном из ключевых эпизодов матча Шахтера против Динамо.

Любимая лидера "горняков" опубликовала фотографию лица Степаненко, пострадавшего после контакта с рукой защитника Динамо Дениса Попова.

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"Может, я получу от мужа за это фото, но всем, кто сомневался, рекомендую попробовать ткнуть себя пальцем в глаз, а затем пробежать 12 км, и желаю, чтобы у вас не болело, не пекло и не слезилось", – написала Маргарита в Instagram.

Напомним, первый гол Динамо был отменен из-за фола Дениса Попова, после которого Тарас Степаненко оказался на газоне. Арбитр Екатерина Монзуль после просмотра видеоповтора не засчитала взятие ворот и показала игроку киевлян желтую карточку.

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