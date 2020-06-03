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Шахтер – Динамо: Жена Степаненко предоставила доказательства удара от Попова – болезненное фото

06:30 434 Читати українською
Шахтер – Динамо: Жена Степаненко предоставила доказательства удара от Попова – болезненное фото
Тарас Степаненко / Сайт Шахтера

Маргарита Степаненко не захотела мириться со словами о преднамеренной симуляцию своего мужа в одном из ключевых эпизодов матча Шахтера против Динамо.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио
 
Виталий Буяльский 38’
38’ Виталий Буяльский
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио

Любимая лидера "горняков" опубликовала фотографию лица Степаненко, пострадавшего после контакта с рукой защитника Динамо Дениса Попова.

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"Может, я получу от мужа за это фото, но всем, кто сомневался, рекомендую попробовать ткнуть себя пальцем в глаз, а затем пробежать 12 км, и желаю, чтобы у вас не болело, не пекло и не слезилось", – написала Маргарита в Instagram.

Напомним, первый гол Динамо был отменен из-за фола Дениса Попова, после которого Тарас Степаненко оказался на газоне. Арбитр Екатерина Монзуль после просмотра видеоповтора не засчитала взятие ворот и показала игроку киевлян желтую карточку.

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