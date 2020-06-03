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Шахтар – Динамо: Дружина Степаненка надала докази удару від Попова – болюче фото

06:30 1226 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Дружина Степаненка надала докази удару від Попова – болюче фото
Тарас Степаненко / Сайт Шахтаря

Маргарита Степаненко не захотіла миритись зі словами про навмисну симуляцію свого чоловіка в одному з ключових епізодів матчу Шахтаря проти Динамо.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо
 
Віталій Буяльський 38’
38’ Віталій Буяльський
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо

Кохана лідера "гірників" опублікувала фотографію обличчя Степаненка, яке постраждало після контакту з рукою захисника Динамо Дениса Попова.

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"Можливо, я отримаю від чоловіка за це фото, але всім, хто сумнівався, рекомендую спробувати ткнути себе пальцем в око, а потім пробігти 12 км, і бажаю, щоб у вас не боліло, не пекло і не сльозилося", – написала Маргарита в Instagram.

Нагадаємо, перший гол Динамо був скасований через фол Дениса Попова, після якого Тарас Степаненко опинився на газоні. Арбітр Катерина Монзуль після перегляду відеоповтору не зарахувала взяття воріт і показала гравцю киян жовту картку.

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Теги
Тарас Степаненко Тарас Степаненко Шахтар Шахтар Дружини футболістів Шахтар - Динамо
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