Шахтар – Динамо: Дружина Степаненка надала докази удару від Попова – болюче фото

Маргарита Степаненко не захотіла миритись зі словами про навмисну симуляцію свого чоловіка в одному з ключових епізодів матчу Шахтаря проти Динамо.

Кохана лідера "гірників" опублікувала фотографію обличчя Степаненка, яке постраждало після контакту з рукою захисника Динамо Дениса Попова.

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"Можливо, я отримаю від чоловіка за це фото, але всім, хто сумнівався, рекомендую спробувати ткнути себе пальцем в око, а потім пробігти 12 км, і бажаю, щоб у вас не боліло, не пекло і не сльозилося", – написала Маргарита в Instagram.

Нагадаємо, перший гол Динамо був скасований через фол Дениса Попова, після якого Тарас Степаненко опинився на газоні. Арбітр Катерина Монзуль після перегляду відеоповтору не зарахувала взяття воріт і показала гравцю киян жовту картку.

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