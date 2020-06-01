Шахтер – Динамо: испанский рефери оценил скандальный эпизод со Степаненко и Поповым на красную карточку

Бывший испанский арбитр Франсиско Сантамария Ускеда прокомментировал специально для "Футбол 24" отмененный гол Сидорчука в центральном матче 24 тура УПЛ между Шахтером и Динамо.

Опытный рефери, имеющий за плечами более 50 матчей в элитном испанском первенстве, считает, что Екатерина Монзуль приняла правильное решение, зафиксировав нарушение правил Попова на Степаненко. Кроме этого, Ускеда настаивает, что защитник Динамо мог получить гораздо более серьезное наказание, чем желтая карточка.

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"Гол – отменен справедливо. Мы видим очевидный фол с ударом игрока Динамо, который мог бы получить даже красную карточку. Удар происходит до того, как мяч попадает в ворота", – отметил Ускеда.

Напомним, что Шахтер уверенно обыграл Динамо после обновления УПЛ. Судьбу матча решил элегантный дубль Марлоса, фактически стоя забивал голы мирового уровня. После этой победы "горняки" увеличили отрыв над киевлянами до 16 очков. Команда Михайличенко находится на 4-м месте, уступая Зари и Десне по дополнительным показателям.

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