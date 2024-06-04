Мбаппе не получил в Мадриде космической зарплаты, на которую мог рассчитывать два года назад, когда "кинул" Реал. Но все равно стал самым высокооплачиваемым игроком "королевского клуба".

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Килиан будет зарабатывать в Реале 15 миллионов евро в год чистыми, сообщает AS. Он обошел в зарплатной ведомости Алабу (12,5 млн), Винисиуса (12 млн) и Беллингема (11 млн). До сих пор возглавлял список Кроос (13 млн), который завершил карьеру.

Француз согласился на значительно меньшую зарплату по сравнению с ПСЖ. В Париже ему платили 72 млн евро брутто, в Мадриде – 26 млн брутто. Однако "сливочные" выдали щедрый подписной бонус на 100 млн евро, поскольку футболист пришел свободным агентом.

Мбаппе также сохранил за собой 80% имиджевых прав, которые приносят около 30 миллионов евро в год от рекламных контрактов.

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