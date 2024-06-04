Карпаты хотят видеть в своих рядах центрального защитника Кривбасса Тимура Стецькова, сообщает Telegram-канал "BurBuzz".

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По информации источника, "львы" уже сделали предложение криворожанам в размере 500 тысяч долларов, однако получили отказ. Бронзовый призер УПЛ готов начинать переговоры с цифры в 1 миллион.

Напомним, 26-летний Стецьков – воспитанник Днепра. Профессиональную карьеру начал в Кривбассе в 2015 году. Впоследствии выступал за Александрию, а в июле 2022-го снова вернулся в Кривбасс. В текущем сезоне провел за команду Юрия Вернидуба 31 матч во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 5 ассистов. Его контракт с криворожанами действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

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