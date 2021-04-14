"Это будет игра между Динамо и Шахтером. На этот матч настраивать не надо.

Степаненко не спешит радоваться отсутствии Сидорчука в матче Шахтер – Динамо

Во все времена, кто бы не тренировал Динамо или Шахтер – это принципиальный матч между двумя сильнейшими украинскими командами. Поэтому матч будет принципиальным как для Шахтера, так и для нас", – признался Суркис в эфире Футбол News.

Заметим, перед очным противостоянием отставание Шахтера от Динамо составляет 7 зачетных баллов. Сам поединок состоится в субботу, 17 апреля. Начало встречи в 19:30.

"Бачив людей, яких мачете розрізали на шматки": полон на Донбасі і шоколадні цукерки для сомалійських піратів