Суркіс наголосив на принциповості матчу Шахтаря та Динамо
Президент Динамо Ігор Суркіс висловився напередодні протистояння з Шахтарем у 22-му турі УПЛ.
"Це буде гра між Динамо і Шахтарем. І на цей матч налаштовувати не треба.
Степаненко не поспішає радіти відсутності Сидорчука у матчі Шахтар – Динамо
У всі часи, хто б не тренував Динамо або Шахтар, – це принциповий матч між двома найсильнішими українськими командами. Тому матч буде принциповим як для Шахтаря, так і для нас", – зізнався Суркіс в ефірі Футбол News.
Зауважимо, перед очним протистоянням відставання Шахтаря від Динамо складає 7 залікових балів. Сам поєдинок відбудеться у суботу, 17 квітня. Початок зустрічі о 19:30.
"Бачив людей, яких мачете розрізали на шматки": полон на Донбасі і шоколадні цукерки для сомалійських піратів