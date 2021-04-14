"Це буде гра між Динамо і Шахтарем. І на цей матч налаштовувати не треба.

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У всі часи, хто б не тренував Динамо або Шахтар, – це принциповий матч між двома найсильнішими українськими командами. Тому матч буде принциповим як для Шахтаря, так і для нас", – зізнався Суркіс в ефірі Футбол News.

Зауважимо, перед очним протистоянням відставання Шахтаря від Динамо складає 7 залікових балів. Сам поєдинок відбудеться у суботу, 17 квітня. Початок зустрічі о 19:30.

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