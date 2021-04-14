"Сергей сейчас набрал хорошую форму, забивает, играет важную роль в Динамо. То, что он пропускает, для них минус. Но я считаю, что Луческу найдет, кого поставить, молодых футболистов хватает. Думаю, сам Сергей не очень доволен тем, что получил желтую карточку.

Шахтер потерял Исмаили перед поединком с Динамо

Сколько бы матчей не было, с Шахтером всегда особенный – все хотят в нем участвовать. Тем более в такой форме, в которой Сидорчук сейчас находится, для него это было бы хорошо. Однако иногда происходит так, что эмоции берут верх, ты получаешь желтую карточку, а потом думаешь: зачем я это сделал?" – цитирует Степаненко официальный сайт Шахтера со ссылкой на Shakhtar News.

Заметим, перед очным противостоянием отставание Шахтера от Динамо составляет 7 зачетных баллов. Сам поединок состоится в субботу, 17 апреля. Начало встречи в 19:30.

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