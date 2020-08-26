Шахтер – Динамо: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру считает, что его команда не заслуживала по игре проиграть в матче за Суперкубок Украины, и признал, что в футболе главным является результат.

"У Динамо было три удара, которые стали голами. У нас было много моментов, которые мы не смогли реализовать. Моя команда владела мячом более 70% игрового времени. Во втором тайме было полное доминирование Шахтера, и мы проиграли его со счетом 0:1. И в футболе никому не интересна справедливость, и то, что команда доминирует весь матч. И нам нужно это принимать.

Шахтер – Динамо – 1:3 – видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины 2020

В футболе оценивается результат. Я не волновался за физическое состояние игроков. И матч это подтвердил. Меня больше беспокоило психологическое состояние, ведь у нас недавно была игра, которая нас очень разочаровала.

Поздравляю Динамо с победой. Мы сейчас будем настраиваться на нашу главную цель – победу в чемпионате Украины. Почему Марлос не играл в основе? Тете более линейный вингер, мы считали его более подходящим для этого матча. Марлос больше сужается, тяготеет к центру.

Шахтер – Динамо: послематчевая пресс-конференция Мирчи Луческу

О чем говорили с Луческу? Обменялись приятными словами до и после матча. Он сказал, что для него счастье снова работать, он – футбольный человек, а мой путь в футболе всегда будет основываться на уважении ко всем его участникам. Сейчас трудно говорить, как изменилось Динамо с Луческу. Это не тот тренер, который будет играть от защиты и с таким владением мячом, как сегодня. Думаю, что мы увидим далее Динамо с другим лицом.

Динамо будет бороться за чемпионство. Эта борьба будет как всегда. В жизни ничего не дается легко, надо демонстрировать характер и мы это будем делать весь сезон", – отметил Каштру на послематчевой пресс-конференции.

Динамо обыграло Шахтер в невероятном матче за Суперкубок Украины – замены и ходы Луческу принесли первый трофей