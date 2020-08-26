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Шахтер – Динамо: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру

00:07 - Читати українською
Шахтер – Динамо: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру
Луиш Каштру / ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру считает, что его команда не заслуживала по игре проиграть в матче за Суперкубок Украины, и признал, что в футболе главным является результат.

Суперкубок Украины
Шахтер
1
1 : 3
3
Динамо Киев
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуниор Мораес
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родригес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родригес
37’ Жуниор Мораес
83’ Фран Соль

"У Динамо было три удара, которые стали голами. У нас было много моментов, которые мы не смогли реализовать. Моя команда владела мячом более 70% игрового времени. Во втором тайме было полное доминирование Шахтера, и мы проиграли его со счетом 0:1. И в футболе никому не интересна справедливость, и то, что команда доминирует весь матч. И нам нужно это принимать.

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В футболе оценивается результат. Я не волновался за физическое состояние игроков. И матч это подтвердил. Меня больше беспокоило психологическое состояние, ведь у нас недавно была игра, которая нас очень разочаровала.

Поздравляю Динамо с победой. Мы сейчас будем настраиваться на нашу главную цель – победу в чемпионате Украины. Почему Марлос не играл в основе? Тете более линейный вингер, мы считали его более подходящим для этого матча. Марлос больше сужается, тяготеет к центру.

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О чем говорили с Луческу? Обменялись приятными словами до и после матча. Он сказал, что для него счастье снова работать, он – футбольный человек, а мой путь в футболе всегда будет основываться на уважении ко всем его участникам. Сейчас трудно говорить, как изменилось Динамо с Луческу. Это не тот тренер, который будет играть от защиты и с таким владением мячом, как сегодня. Думаю, что мы увидим далее Динамо с другим лицом.

Динамо будет бороться за чемпионство. Эта борьба будет как всегда. В жизни ничего не дается легко, надо демонстрировать характер и мы это будем делать весь сезон", – отметил Каштру на послематчевой пресс-конференции.

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Источник: Футбол 24
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