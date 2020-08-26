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Шахтар – Динамо: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру

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Шахтар – Динамо: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру
Луїш Каштру / ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру вважає, що його команда не заслуговувала по грі програти в матчі за Суперкубок України, та визнав, що у футболі головним є результат.

Суперкубок України
Шахтар
1
1 : 3
3
Динамо
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуніор Мораєс
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родрігес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родрігес
37’ Жуніор Мораєс
83’ Фран Соль

"У Динамо було три удари, які стали голами. У нас було багато моментів, які ми не змогли реалізувати. Моя команда володіла м'ячем більше 70% ігрового часу. У другому таймі було повне домінування Шахтаря, та ми програли його з рахунком 0:1. Та у футболі нікому не цікава справедливість, і що команда домінує весь матч. І нам потрібно це приймати.

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У футболі оцінюється лише результат. Я не хвилювався за фізичний стан гравців. І матч це підтвердив. Мене більше непокоїв психологічний стан, адже у нас нещодавно була гра, яка нас дуже розчарувала.

Вітаю Динамо з перемогою. Ми зараз будемо налаштовуватися на нашу головну мету – перемогу в чемпіонаті України. Чому Марлос не грав у основі? Тете більш лінійний вінгер, ми вважали його більш слушним для цього матчу. Марлос більше звужується, тяжіє до центру.

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Про що говорили з Луческу? Обмінялися приємними словами до та після матчу. Він сказав, що для нього щастя знову працювати, він – футбольна людина, а мій шлях у футболі завжди буде ґрунтуватися на повазі до усіх його учасників. Зараз важко казати, як змінилося Динамо з Луческу. Це не той тренер, який буде грати від захисту та з таким володінням м'ячем, як сьогодні. Думаю, що ми побачимо далі Динамо з іншим обличчям.

Динамо буде боротися за чемпіонство. Ця боротьба буде як завжди. В житті нічого не дається легко, треба демонструвати характер і ми це будемо робити весь сезон", – зазначив Каштру на післяматчевій прес-конференції.

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Джерело: Футбол 24
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Луїш Луїш Каштру Шахтар - Динамо Суперкубок України Шахтар Шахтар Динамо Динамо
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