Шахтар – Динамо: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру вважає, що його команда не заслуговувала по грі програти в матчі за Суперкубок України, та визнав, що у футболі головним є результат.

"У Динамо було три удари, які стали голами. У нас було багато моментів, які ми не змогли реалізувати. Моя команда володіла м'ячем більше 70% ігрового часу. У другому таймі було повне домінування Шахтаря, та ми програли його з рахунком 0:1. Та у футболі нікому не цікава справедливість, і що команда домінує весь матч. І нам потрібно це приймати.

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У футболі оцінюється лише результат. Я не хвилювався за фізичний стан гравців. І матч це підтвердив. Мене більше непокоїв психологічний стан, адже у нас нещодавно була гра, яка нас дуже розчарувала.

Вітаю Динамо з перемогою. Ми зараз будемо налаштовуватися на нашу головну мету – перемогу в чемпіонаті України. Чому Марлос не грав у основі? Тете більш лінійний вінгер, ми вважали його більш слушним для цього матчу. Марлос більше звужується, тяжіє до центру.

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Про що говорили з Луческу? Обмінялися приємними словами до та після матчу. Він сказав, що для нього щастя знову працювати, він – футбольна людина, а мій шлях у футболі завжди буде ґрунтуватися на повазі до усіх його учасників. Зараз важко казати, як змінилося Динамо з Луческу. Це не той тренер, який буде грати від захисту та з таким володінням м'ячем, як сьогодні. Думаю, що ми побачимо далі Динамо з іншим обличчям.

Динамо буде боротися за чемпіонство. Ця боротьба буде як завжди. В житті нічого не дається легко, треба демонструвати характер і ми це будемо робити весь сезон", – зазначив Каштру на післяматчевій прес-конференції.

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