Шахтер – Динамо: послематчевая пресс-конференция Мирчи Луческу

"Очень рад, что выиграли Суперкубок. Каждый профессионал хочет добывать титулы. Счастлив, что ребята выложились на полную и победили, даже при отсутствии многих травмированных.

Победили 3:1 – то есть, полностью выполнили задачу на игру. Тщательно изучали матчи Шахтера в Лиге Европы, искали сильные и слабые стороны. Подготовились очень хорошо. Об эмоциях лучше спрашивайте у футболистов.

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Мы имели много интенсивных тренировок. Основные игроки получат 4 выходных, а те, кто работал меньше – 2 выходных. 30 августа собираемся и продолжаем готовиться к сезону. 5-6 сентября проведем один спарринг – против Колоса.

Очень мало времени на подготовку, так как сразу тур чемпионата, а потом еще и квалификация Лиги чемпионов. Наша задача – как можно лучше подготовиться к отбору в ЛЧ", – заявил Луческу.

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