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Шахтер – Динамо: послематчевая пресс-конференция Мирчи Луческу

25 августа 23:54 - Читати українською
Шахтер – Динамо: послематчевая пресс-конференция Мирчи Луческу
Мирча Луческу / Сайт Шахтера

Главный тренер Динамо Мирча Луческу прокомментировал феерическую победу над Шахтером (3:1) в Суперкубке Украины.

Суперкубок Украины
Шахтер
1
1 : 3
3
Динамо Киев
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуниор Мораес
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родригес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родригес
37’ Жуниор Мораес
83’ Фран Соль

"Очень рад, что выиграли Суперкубок. Каждый профессионал хочет добывать титулы. Счастлив, что ребята выложились на полную и победили, даже при отсутствии многих травмированных.

Победили 3:1 – то есть, полностью выполнили задачу на игру. Тщательно изучали матчи Шахтера в Лиге Европы, искали сильные и слабые стороны. Подготовились очень хорошо. Об эмоциях лучше спрашивайте у футболистов.

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Мы имели много интенсивных тренировок. Основные игроки получат 4 выходных, а те, кто работал меньше – 2 выходных. 30 августа собираемся и продолжаем готовиться к сезону. 5-6 сентября проведем один спарринг – против Колоса.

Очень мало времени на подготовку, так как сразу тур чемпионата, а потом еще и квалификация Лиги чемпионов. Наша задача – как можно лучше подготовиться к отбору в ЛЧ", – заявил Луческу.

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Мирча Мирча Луческу Шахтер - Динамо Киев Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Суперкубок Украины Главное
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