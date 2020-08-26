Шахтер – Динамо: Мораес стал самым возрастным автором гола в истории Суперкубка Украины

Форвард Шахтера Жуниор Мораес вписал свое имя в историю розыгрыша Суперкубка Украины.

Гол Жуниора Мораес не спас Шахтер от поражения в матче против Динамо (1:3) за трофей Суперкубка Украины.

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Однако, забитый мяч позволил форварду сборной Украины войти в историю. Жуниор стал самым возрастным автором гола в Суперкубке, сообщает Sport.ua. На момент матча нападающему исполнилось 33 года и 143 дня. Его предшественником был Дарио Срна (33 года и 74 дня).

В прошлом сезоне УПЛ Мораес провел 27 матчей, в которых отметился 20-ю голами и 11-ю ассистами.

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