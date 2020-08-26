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Шахтер – Динамо: Мораес стал самым возрастным автором гола в истории Суперкубка Украины

19:01 - Читати українською
Шахтер – Динамо: Мораес стал самым возрастным автором гола в истории Суперкубка Украины
Беланов и Мораес / Фото ФК Шахтер

Форвард Шахтера Жуниор Мораес вписал свое имя в историю розыгрыша Суперкубка Украины.

Суперкубок Украины
Шахтер
1
1 : 3
3
Динамо Киев
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуниор Мораес
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родригес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родригес
37’ Жуниор Мораес
83’ Фран Соль

Гол Жуниора Мораес не спас Шахтер от поражения в матче против Динамо (1:3) за трофей Суперкубка Украины.

УПЛ наградила лучших по итогам сезона 2019/20 – три номинации у Шахтера и по одной у Зари и Динамо

Однако, забитый мяч позволил форварду сборной Украины войти в историю. Жуниор стал самым возрастным автором гола в Суперкубке, сообщает Sport.ua. На момент матча нападающему исполнилось 33 года и 143 дня. Его предшественником был Дарио Срна (33 года и 74 дня).

В прошлом сезоне УПЛ Мораес провел 27 матчей, в которых отметился 20-ю голами и 11-ю ассистами.

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