Шахтар – Динамо: Мораєс став найстаршим автором гола в історії Суперкубка України

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс вписав своє ім'я в історію розіграшу Суперкубка України.

Гол Жуніора Мораєса не врятував Шахтар від поразки у матчі проти Динамо (1:3) за трофей Суперкубка України.

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Проте, забитий м'яч дозволив форварду збірної України увійти в історію. Жуніор став найстаршим автором гола в Суперкубку, повідомляє Sport.ua. На момент матчу нападнику виповнилось 33 роки і 143 дні. Його попередником був Даріо Срна (33 роки і 74 дні).

У минулому сезоні УПЛ Мораєс провів 27 матчів, в яких відзначився 20-ма голами та 11-ма асистами.

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