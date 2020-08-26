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Шахтар – Динамо: Мораєс став найстаршим автором гола в історії Суперкубка України

19:01 - Читать на русском
Шахтар – Динамо: Мораєс став найстаршим автором гола в історії Суперкубка України
Бєланов та Мораєс / Фото ФК Шахтар

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс вписав своє ім'я в історію розіграшу Суперкубка України.

Суперкубок України
Шахтар
1
1 : 3
3
Динамо
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуніор Мораєс
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родрігес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родрігес
37’ Жуніор Мораєс
83’ Фран Соль

Гол Жуніора Мораєса не врятував Шахтар від поразки у матчі проти Динамо (1:3) за трофей Суперкубка України.

УПЛ нагородила найкращих за підсумками сезону 2019/20 – три номінації у Шахтаря і по одній у Зорі та Динамо

Проте, забитий м'яч дозволив форварду збірної України увійти в історію. Жуніор став найстаршим автором гола в Суперкубку, повідомляє Sport.ua. На момент матчу нападнику виповнилось 33 роки і 143 дні. Його попередником був Даріо Срна (33 роки і 74 дні).

У минулому сезоні УПЛ Мораєс провів 27 матчів, в яких відзначився 20-ма голами та 11-ма асистами.

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Динамо Динамо Суперкубок України Шахтар - Динамо Жуніор Жуніор Мораєс Шахтар Шахтар Рекорди
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