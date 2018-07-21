Шахтер – Динамо: Мораес перед матчем попросил защиты у Бога

Новичок Шахтера Жуниор Мораес перед сегодняшним поединком за Суперкубок Украины-2018 против Динамо обратился к высшим силам, попросив защиты.

Форвард Шахтера Жуниор Мораес готовится к поединку за Суперкубок Украины-2018 против Динамо. Перед матчем бразилец попросил у Бога защиты для себя и своей команды.

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"Моя первая официальная игра за Шахтер. Дай Бог мне защиты и здоровья", – подписал фото Мораес в своем Инстаграм.

Напомним, что Мораес покинул Динамо на правах свободного агента, подписав контракт с Шахтером. Наставник киевлян Александр Хацкевич ранее заявил, что разочаровался в Мораесе. Форвард в свою очередь считает, что ничего плохого он не сделал а также рассказал, что будет праздновать голы в ворота Динамо.

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