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Шахтер – Динамо: Мораес перед матчем попросил защиты у Бога

15:01 75 Читати українською
Шахтер – Динамо: Мораес перед матчем попросил защиты у Бога
Жуниор Мораес / фото: ФК Шахтер

Новичок Шахтера Жуниор Мораес перед сегодняшним поединком за Суперкубок Украины-2018 против Динамо обратился к высшим силам, попросив защиты.

Форвард Шахтера Жуниор Мораес готовится к поединку за Суперкубок Украины-2018 против Динамо. Перед матчем бразилец попросил у Бога защиты для себя и своей команды.

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"Моя первая официальная игра за Шахтер. Дай Бог мне защиты и здоровья", – подписал фото Мораес в своем Инстаграм.

Напомним, что Мораес покинул Динамо на правах свободного агента, подписав контракт с Шахтером. Наставник киевлян Александр Хацкевич ранее заявил, что разочаровался в Мораесе. Форвард в свою очередь считает, что ничего плохого он не сделал а также рассказал, что будет праздновать голы в ворота Динамо.

Шахтер – Динамо: анонс матча за Суперкубок Украины

Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 21 июля 2018

Шахтер
до матча
4
час
:
48
мин
Динамо Киев
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Суперкубок Украины Шахтер - Динамо Киев Жуниор Мораес Жуниор Мораес Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев футбольные курьёзы
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