Шахтер – Динамо: анонс матча за Суперкубок Украины

Шахтер и Динамо откроют новый футбольный сезон матчем за Суперкубок Украины. Анонс игры читайте на сайте "Футбол 24".

Шахтер – Динамо

21 июля, 21:00, Одесса, стадион "Черноморец"

Главный арбитр: Константин Труханов (Харьков)

Телетрансляция на каналах "Футбол 1" и "Украина". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Не успела даже неделя пройти после финала чемпионата мира-2018, как новый сезон УПЛ уже даёт свой старт. По старой доброй традиции, отечественный чемпионат начинается с розыгрыша Суперкубка Украины между двумя лучшими командами прошлого сезона – то есть, матчем между Шахтером и Динамо в Одессе. Последняя битва за данный трофей стала дебютом Александра Хацкевича в роли главного тренера киевлян – и тогда первый блин белорусского наставника вышел комом и имел проигрышный привкус. После того Хацкевич проиграл Паулу Фонсеке только раз, однако вряд ли наставники ставят перед собой задачу улучшения личной статистики. Для них это последний шанс поэкспериментировать и попробовать наигранные новинки без опасности навредить выполнению турнирных задач. Суперкубок над головой будет лишь приятным бонусом.

Шахтер – Динамо: прогноз на матч за Суперкубок Украины-2018

Шахтер продуктивно провел трансферное окно, закрыв почти все проблемные позиции и усилив конкуренцию. Именно трансферная кампания "горняков" придает особого перца матчу за Суперкубок Украины-2018, ведь в стан дончан перешёл Жуниор Мораес – нападающий, кторый еще в прошлом сезоне бегал за киевское Динамо. Бразилец и сам подбрасывает дров в огонь, после подписания контракта заявив об осуществлении своей мечты и позируя на фото с традиционным жестом "молоточков". Вероятно, именно его, а не выкупленного в Манчестер Сити нигерийца Оларенважу Кайоде, выпустит Паулу Фонсека в старте – и Жуниор Мораес пообещал отпраздновать гол в ворота Динамо (если он, конечно, еще будет забит).

Жуниор Мораес – игрок Шахтера

Динамо тоже неплохо поработало на трансферном рынке, закупившись двумя перспективными бразильскими универсалами и вернув Андриевского из Зари. Впрочем, главную задачу – подписание форварда – скауты Динамо Киев до сих пор не решили. Для киевлян матч за Суперкубок более важен, ведь квалификация в Лигу чемпионов стартует уже через две недели – и за этот период надо успеть сыграться и втянуться в сезон. Игра против Шахтера покажет все недостатки, которые нужно будет исправить киевлянам перед ЛЧ, и станет прекрасной проверкой качества приобретённых за немалые деньги бразильских новичков.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Команды провели между собой десять матчей за Суперкубок Украины. Ровно половина из них завершились в основное время, а еще пять встреч определили победителя лишь после серии пенальти.

2. Динамо и Шахтер выиграли по пять Суперкубков Украины (из них по четыре – в Одессе). Общий счет противостояния – 14:11 в пользу Шахтера.

3. В основное время Шахтер выигрывал чаще, чем в серии пенальти – три победы без серии пенальти и только две победы в ней. Ситуация у Динамо, соответственно, зеркальная – лишь две победы в основное время и три – в серии пенальти.

4. Нынешний главный тренер Динамо Киев Александр Хацкевич в дебютном розыгрыше Суперкубка Украины в 2004 году не забил в серии пенальти, однако его команда тогда победила. Его помощник Максим Шацких не забил в серии пенальти через год, однако его промах стал роковым – Шахтер выиграл.

5. Шахтер 13 раз принимал участие в одноматчевом турнире – 8 побед, а Динамо – 10 раз, в 6-ти матчах празднуя победу.

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Кадровая ситуация

Чемпионат мира-2018 и юниорское Евро-2018 серьезно повлияли на сегодняшние составы – и если Шахтер не может рассчитывать только на Тайсона, то Динамо, кроме отдыхающего Пиварича, потеряло еще и Миколенко, который сейчас находится в сборной Украины U-19. Кроме того, в Шахтере продолжают восстановления от травм Танковский и Малышев, а бразилец Додо просто не был взят в Одессу, ведь скоро Додо должен отправиться в аренду.

Подготовка Динамо к сезону проходила без Пиварича

В Динамо нет травмированных, однако без дополнительных потерь не обошлось. Дерлис Гонсалес на 99,99% уйдёт из клуба – дело его трансфера вышло на финальный отрезок, поэтому парагваец не попал в заявку киевлян на сезон. Вместе с ним пролетели мимо заявочного листа Пантич и Рудько, а еще раньше клуб покинули Ротань, Мбокани и Самбрано.

Новички в составе Шахтера и Динамо

Шахтер летом провел серьёзную трансферную кампанию, однако большинство приобретённых футболистов, несмотря на огромные авансы, пока слишком молоды. Атакующим хавбекам Маркиньосу и Фернандо только по 19 лет, центрхаву Майкону – 21 год. Все эти трансферы, в первую очередь, были сделаны на перспективу – в отличие от выкупа форвардов Кайоде и Мораеса, которые будут конкурировать между собой в сезоне 2018/2019.

Презентация новичков донецкого Шахтера

Динамо в очередной раз изменило вектор своей трансферной политики, обратившись к бразильскому рынку и приобретя двух 25-летних универсалов – Сидклея и Че-Че. Первый тяготеет к центру полузащиты, однако может сыграть левого защитника – впрочем, в Одессу он не полетел. Че-Че Сергей Красников называет вторым Клейтон Шавьером – он является центральным полузащитником, который отвечает за движение мяча через середину поля и доставку его нападающим. Бразилец может сыграть практически на всех позициях, кроме нападения и центра обороны. Ему должен помогать Александр Андриевский, который в прошлом сезоне прекрасно зарекомендовал себя в центре поля Зари.

Кто такой новичок Динамо Че Че, и на чью позицию он посягает

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Динамо

Шахтер: Пятов – Исмаили, Ракицкий, Кривцов, Бутко – Степаненко, Майкон – Фернандо, Алан Патрик, Марлос – Мораес.

Динамо: Бойко – Морозюк, Кадар, Бурда, Кендзера – Сидорчук, Буяльский – Вербич, Че-Че, Цыганков – Беседин

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Матчи за Суперкубок Украины всегда отмечаются динамизмом и эмоциональностью, а кроме того – в них, в основном, забивают больше, чем один гол. В прошлом году Шахтер был на голову сильнее Динамо, в котором Александр Хацкевич еще не успел разобраться – но сейчас всё не так гладко. "Горняки" очевидно сильнее киевлян по качеству и разнообразию в нападении, но потери Фреда, Феррейры, Бернарда, а также отсутствие Тайсона – это очень серьёзная проблема. Новички же у Шахтера слишком молоды для того, чтобы сразу попасть под динамовский танк и сыграть великолепно.

Динамо Киев – фаворит матча за Суперкубок Украины-2018 против Шахтера

Александр Хацкевич находится в более выгодной ситуации. Он имеет сыгранную основу, проверенную топ-матчами, а его новички более опытные. Да, у него менее качественный форвард, однако в системе игры Динамо Беседин выглядит "в тему" ​​– он очень много бегает и работает на команду. Как показал последний чемпионат мира, именно такие нападающие приносят больше пользы.

Фонсека: Динамо заставит нас работать еще больше

Кроме того, Динамо больше нужен этот матч. Киевлянам очень скоро стартовать в Лиге чемпионов, поэтому играть на полную мощность нужно начинать прямо сейчас. Именно поэтому в победу Динамо верится больше.

Михаил Юхименко, Футбол 24