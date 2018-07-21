Шахтар – Динамо: Мораєс перед матчем попросив захисту в Бога

Новачок Шахтаря Жуніор Мораєс перед сьогоднішнім поєдинком за Суперкубок України-2018 проти Динамо звернувся до вищих сил, попросивши захисту.

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс готується до поєдинку за Суперкубок України-2018 проти Динамо. Перед матчем бразилець попросив у Бога захисту для себе та своєї команди.

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"Моя перша офіційна гра за Шахтар. Дай Боже мені захисту та здоров'я", – підписав фото Мораєс у своєму Інстаграм.

Нагадаємо, що Мораєс покинув Динамо на правах вільного агента, підписавши контракт з Шахтарем. Наставник киян Олександр Хацкевич раніше заявив, що розчарувався у Мораєсі. Форвард у свою чергу вважає, що нічого поганого він не зробив а також розповів, що святкуватиме голи у ворота Динамо.

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