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Мораес: Буду праздновать гол в ворота Динамо, каждый гол нужно праздновать

11:25 94 Читати українською

Жуниор Мораес, который перешел из киевского Динамо в Шахтер, будет праздновать взятие ворот своего бывшего клуба.

"Матч с Динамо за Суперкубок? Я люблю особые матчи. Важен не сам факт игры против Динамо, а мой дебют за Шахтер в официальном матче. К тому же, это Суперкубок, в котором играет чемпион. Думаю о хороших моментах и ​​настраиваюсь на победу .

Буду ли праздновать, если забью Динамо? Я глубоко уважаю Динамо, но думаю, что любой гол, который забивает игрок, должен быть отпразднован. Это не значит, что я не уважаю Динамо. Это значит, что я подчеркиваю, что сделал на поле", – сказал Мораес в эфире телеканала "Футбол 1".

Матч за Суперкубок Украины Шахтер – Динамо состоится 21 июля.

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Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 21 июля 2018

Шахтер
до матча
8
дн
:
8
час
:
33
мин
Динамо Киев
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