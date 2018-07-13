Мораес: Буду праздновать гол в ворота Динамо, каждый гол нужно праздновать

Жуниор Мораес, который перешел из киевского Динамо в Шахтер, будет праздновать взятие ворот своего бывшего клуба.

"Матч с Динамо за Суперкубок? Я люблю особые матчи. Важен не сам факт игры против Динамо, а мой дебют за Шахтер в официальном матче. К тому же, это Суперкубок, в котором играет чемпион. Думаю о хороших моментах и ​​настраиваюсь на победу .

Буду ли праздновать, если забью Динамо? Я глубоко уважаю Динамо, но думаю, что любой гол, который забивает игрок, должен быть отпразднован. Это не значит, что я не уважаю Динамо. Это значит, что я подчеркиваю, что сделал на поле", – сказал Мораес в эфире телеканала "Футбол 1".

Матч за Суперкубок Украины Шахтер – Динамо состоится 21 июля.

"Ярмоленко должен был идти в Милан": автор, который скептически оценивал Андрея в Боруссии, написал для Вест Хэма о украинце