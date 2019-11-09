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Шахтер – Динамо: Михайличенко взял 19 игроков на матч – дисквалифицированный капитан полетел поддержать команду

21:15 177 Читати українською
Шахтер – Динамо: Михайличенко взял 19 игроков на матч – дисквалифицированный капитан полетел поддержать команду
Игроки Динамо отправились на матч с Шахтером / фото: ФК Динамо Киев

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко определил список игроков, которые отправятся на центральный матч 14-го тура УПЛ против Шахтера.

 

Алексей Михайличенко взял с собой 19 игроков на матч 14-го тура УПЛ против Шахтера, информирует официальный сайт киевлян.

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Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет.

Защитники: Денис Попов, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера.

Полузащитники: Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский.

Нападающие: Фран Соль, Жерсон Родригес, Артем Беседин.

Отметим, что вместе с командой вылетел Сергей Сидорчук, который пропустит матч из-за дисквалификации, и травмированный Денис Бойко. Матч с Шахтером запланирован на 10 ноября, начало игры в 17:00.

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Динамо Киев Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Сергей Сидорчук Сергей Сидорчук Денис Бойко Денис Бойко
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