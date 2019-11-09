Шахтер – Динамо: Михайличенко взял 19 игроков на матч – дисквалифицированный капитан полетел поддержать команду

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко определил список игроков, которые отправятся на центральный матч 14-го тура УПЛ против Шахтера.
Алексей Михайличенко взял с собой 19 игроков на матч 14-го тура УПЛ против Шахтера, информирует официальный сайт киевлян.
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Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет.
Защитники: Денис Попов, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера.
Полузащитники: Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский.
Нападающие: Фран Соль, Жерсон Родригес, Артем Беседин.
Отметим, что вместе с командой вылетел Сергей Сидорчук, который пропустит матч из-за дисквалификации, и травмированный Денис Бойко. Матч с Шахтером запланирован на 10 ноября, начало игры в 17:00.
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