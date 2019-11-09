Шахтар – Динамо: Михайличенко взяв 19 гравців на матч – дискваліфікований капітан полетів підтримати команду

Головний тренер київського Динамо Олексій Михайличенко визначився зі списком гравців, які вирушать на центральний матч 14-го туру УПЛ проти Шахтаря.
Олексій Михайличенко взяв із собою 19 гравців на матч 14-го туру УПЛ проти Шахтаря, інформує офіційний сайт киян.
Леоненко знищив Циганкова після гри у Лізі Європи
Воротарі: Георгій Бущан, Руслан Нещерет.
Захисники: Денис Попов, Віталій Миколенко, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора.
Півзахисники: Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Карлос Де Пена, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський.
Нападники: Фран Соль, Жерсон Родрігес, Артем Бєсєдін.
Відзначимо, що разом із командою вилетів Сергій Сидорчук , який пропустить матч через дискваліфікацію та травмований Денис Бойко. Матч із Шахтарем запланований на 10 листопада, початок гри о 17:00.
"Якби Циганков реалізував пенальті…": чому нічия Динамо не влаштовує, а Олександрія – у центрі уваги скаутів з Європи