Шахтар – Динамо: Михайличенко взяв 19 гравців на матч – дискваліфікований капітан полетів підтримати команду

Головний тренер київського Динамо Олексій Михайличенко визначився зі списком гравців, які вирушать на центральний матч 14-го туру УПЛ проти Шахтаря.

Олексій Михайличенко взяв із собою 19 гравців на матч 14-го туру УПЛ проти Шахтаря, інформує офіційний сайт киян.

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Воротарі: Георгій Бущан, Руслан Нещерет.

Захисники: Денис Попов, Віталій Миколенко, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора.

Півзахисники: Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Карлос Де Пена, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський.

Нападники: Фран Соль, Жерсон Родрігес, Артем Бєсєдін.

Відзначимо, що разом із командою вилетів Сергій Сидорчук , який пропустить матч через дискваліфікацію та травмований Денис Бойко. Матч із Шахтарем запланований на 10 листопада, початок гри о 17:00.

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