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Леоненко уничтожил Цыганкова после игры в Лиге Европы

09:53 262 Читати українською
Леоненко уничтожил Цыганкова после игры в Лиге Европы
Виктор Цыганков / Фото из открытых источников

Бывший форвард Динамо, а ныне эксперт ТК Футбол 1/2 Виктор Леоненко камня на камне не оставил от игры полузащитника киевского Динамо Виктора Цыганкова.

"Мне привычно говорить, что Виктор – не лидер Динамо. Ты можешь не всегда играть хорошо в чемпионате Украины, но в еврокубках тянуть свою команду должны настоящие лидеры. А у нас слово "лидер" – просто название. Цыганков нигде не будет прогрессировать, поэтому что нестабилен. А он уже не молод.

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Для некоторых экспертов – в 23 года, и в 25 лет футболисты все еще молоды. У него плохие игры чередуются с хорошими. Многие "специалисты" говорят, что Цыганков стоит 15-20 миллионов евро. И сколько теперь стоит Виктор после матча с Копенгагеном? Впрочем, журналисты напишут, что он отдал голевую передачу на Вербича. Летом ходили слухи о предложении по Цыганкову. Мол, за него давали 20 млн евро. И что? Суркис многих не отпустил. Игорь Михайлович жалеет, что не продал в свое время Милевского и Хачериди. Ну и кто тут умный? На месте Суркиса я бы продал Цыганкова, потому что он столько не стоит.

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А для Динамо это обычное дело. Если кто-то делает предложение, то клубу все мало и мало. Если вспомнить "свежие" трансферы, то отпустили в Европу только Ярмоленко. Всех остальных игроков задерживают, что-то придумывают, в результате они остаются. Хотя, на месте Цыганкова, я бы вообще никуда не лез, потому что в зарубежном чемпионате он просто "погибнет". Я имею в виду, как футболист", – рассказал Леоненко в интервью Footboom.

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Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Виктор Леоненко Копенгаген Копенгаген Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Виктор Цыганков Виктор Цыганков Артем Милевский Артем Милевский Евгений Хачериди Евгений Хачериди
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