Поединок между грандами украинского футбола не состоится в запланированную дату.

Поединок за Суперкубок Украины между Динамо и Шахтером состоится в сентябре, сообщает официальный сайт Украинской Премьер-лиги.

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Руководство УПЛ удовлетворило просьбу Динамо перенести матч на более поздний срок, поскольку большое количество представителей клуба находилось в расположении сборной Украины, а потому они не успеют как следует подготовиться к сезону. Ходатайство киевлян поддержал и Шахтер, который также делегировал своих игроков в национальную команду на Евро-2020.

Таким образом поединок, который должен был состояться 24 июля на НСК Олимпийский, перенесен на 22 сентября 2021 года. Время и место проведения остаются без изменений. Билеты, приобретенные на матч, будут действительными.

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