Поєдинок між грандами українського футболу не відбудеться у заплановану дату.

Поєдинок за Суперкубок України між Динамо та Шахтарем відбудеться у вересні, повідомляє офіційний сайт Української Прем'єр-ліги.

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Керівництво УПЛ задовольнило прохання Динамо перенести матч на пізніший термін, оскільки велика кількість представників клубу перебувала у розташуванні збірної України, а тому вони не встигнуть як слід підготуватись до сезону. Клопотання киян підтримав і Шахтар, який також делегував своїх гравців до національної команди на Євро-2020.

Таким чином поєдинок, який мав відбутися 24 липня на НСК Олімпійський, перенесено на 22 вересня 2021 року. Час та місце проведення залишаються без змін. Квитки, придбані на матч, будуть дійсними.

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