"Останусь ли в Динамо на следующий сезон? Я думаю только о матче в субботу. Мы первые в таблице перед дерби с Шахтером. Это важный поединок, мы думаем только о победе. Остальное – увидим позже.

"Каштру этого сделать не может": Шевчук отметил фактор Луческу перед матчем Шахтер – Динамо

Болельщики Шахтера не обрадовались моему переходу в Динамо, но от того, что я сделал в донецком клубе, эмоции и чувства остались. Остальное – часть футбола", – цитирует Луческу Tuttomercatoweb.

Напомним, перед матчем Шахтер – Динамо, который состоится 17 апреля в 19:30, киевляне опережают "горняков" в УПЛ на 7 очков.

Динамо – Днепр-1: шоу игроков сборной Украины в УПЛ, кровавое удаление и странная дисквалификация лидера на Шахтер