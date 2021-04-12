"Обе команды – фавориты. В последних матчах Киев стабилен, а от Шахтера не знаешь, чего ожидать. По игре Динамо видно, что Луческу внушил большую уверенность, в первую очередь, в президента клуба. Потому что то, что происходило в прошлом году, -23 очка, это просто катастрофа.

Забарный имеет все шансы сыграть с Шахтером – динамовец будет тренироваться в специальной маске из-за повреждения

Луческу пришел и изменил все. Он внушил уверенность, они знают, что делают на поле. При Михайличенко Родригес был расстроен, а сейчас он выходит и забивает в трех матчах подряд, приносит 9 очков. Это показывает то, что тренер может с ним поговорить, убедить. Каштру этого не может", – резюмировал Шевчук в эфире Великого футбола.

Напомним, матч 22 тура УПЛ Шахтер – Динамо состоится 17 апреля. Сейчас дончане отстают от конкурента на 7 очков.

Динамо – Днепр-1: шоу игроков сборной Украины в УПЛ, кровавое удаление и странная дисквалификация лидера на Шахтер