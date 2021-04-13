"Чи залишусь у Динамо на наступний сезон? Я думаю лише про матч в суботу. Ми перші в таблиці перед дербі з Шахтарем. Це важливий поєдинок, ми думаємо тільки про перемогу. Решту побачимо пізніше.

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Вболівальники Шахтаря не зраділи моєму переходу в Динамо, але від того, що я зробив у донецькому клубі, емоції і почуття залишилися. Решта – частина футболу", – цитує Луческу Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, перед матчем Шахтар – Динамо, який відбудеться 17 квітня о 19:30, кияни випереджають "гірників" в УПЛ на 7 очок.

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