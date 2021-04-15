Бывший нападающий "горняков" и сборной Украины Андрей Воробей считает, что Классическое не повлияет на боротьу за чемпионство. По его мнению, судьба титула практически решена.

"Не думаю, что сейчас в турнирной таблице присутствует интрига. Однако в таких матчах, как Шахтер – Динамо, всегда есть интрига в личных отношениях этих соперников. Это дерби, встреча двух топовых команд страны, а это всегда интересно.

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У Луческу свои отношения с Шахтером, а Динамо не выигрывало чемпионат уже четыре сезона кряду, поэтому мотивация у киевлян должна быть запредельной. Наставник в своем первом сезоне выиграл с Динамо Суперкубок Украины, пробился в групповой раунд Лиги чемпионов, пребывает в двух шагах от победы в Кубке Украины и триумфа в чемпионате. Об этом еще недавно болельщики столичной команды могли только мечтать.

Выиграть в ближайшем матче для подопечных Луиша Каштру – последний шанс в какой-то мере остаться среди соискателей единственного для себя трофея в сезоне, ведь в последний раз "горняки" оставались ни с чем 15 лет назад.

Учитывая, что у Динамо есть существенные кадровые проблемы и короткая скамейка запасных, думаю, Шахтеру удастся победить в один мяч. Счет? Поставлю на 2:1. Но опять же, если принимать во внимание опыт наставника киевлян, его умение мыслить стратегически, бело-синие все равно очень близки к чемпионству", – сказал Воробей в комментарии Zbirna.com.

Напомним, матч Шахтер – Динамо начнется 17 апреля в 19:30 на НСК Олимпийский. Киевляне опережают "горняков" на 7 очков.

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