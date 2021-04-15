Колишній нападник "гірників" та збірної України Андрій Воробей вважає, що Класичне не вплине на боротьу за чемпіонство. На його думку, доля титулу практично вирішена.

"Не думаю, що зараз у турнірній таблиці є інтрига. Однак в таких матчах, як Шахтар – Динамо, завжди є інтрига в особистих взаєминах цих суперників. Це дербі, зустріч двох топових команд країни, а це завжди цікаво.

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У Луческу свої відносини з Шахтарем, а Динамо не вигравало чемпіонат вже чотири сезони поспіль, тому мотивація у киян має бути неймовірною. Наставник в своєму першому сезоні виграв з Динамо Суперкубок України, пробився в груповий раунд Ліги чемпіонів, перебуває за два кроки від перемоги в Кубку України і тріумфу в чемпіонаті. Про це ще недавно вболівальники столичної команди могли тільки мріяти.

Виграти в найближчому матчі для підопічних Луїша Каштру – останній шанс в якійсь мірі залишитися серед претендентів єдиного для себе трофею в сезоні, адже востаннє "гірники" залишалися ні з чим 15 років тому.

З огляду на, що у Динамо є істотні кадрові проблеми і коротка лава запасних, думаю, Шахтарю вдасться перемогти в один м'яч. Рахунок? Поставлю на 2:1. Але знову ж таки, якщо брати до уваги досвід наставника киян, його вміння мислити стратегічно, "біло-сині" все одно дуже близькі до чемпіонства", – сказав Воробей у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, матч Шахтар – Динамо розпочнеться 17 квітня о 19:30 на НСК Олімпійський. Кияни випереджають "гірників" на 7 очок.

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