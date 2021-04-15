Шахтар – Динамо: екс-форвард "гірників" прогнозує донеччанам перемогу, але віддає титул киянам
Колишній нападник "гірників" та збірної України Андрій Воробей вважає, що Класичне не вплине на боротьу за чемпіонство. На його думку, доля титулу практично вирішена.
"Не думаю, що зараз у турнірній таблиці є інтрига. Однак в таких матчах, як Шахтар – Динамо, завжди є інтрига в особистих взаєминах цих суперників. Це дербі, зустріч двох топових команд країни, а це завжди цікаво.
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У Луческу свої відносини з Шахтарем, а Динамо не вигравало чемпіонат вже чотири сезони поспіль, тому мотивація у киян має бути неймовірною. Наставник в своєму першому сезоні виграв з Динамо Суперкубок України, пробився в груповий раунд Ліги чемпіонів, перебуває за два кроки від перемоги в Кубку України і тріумфу в чемпіонаті. Про це ще недавно вболівальники столичної команди могли тільки мріяти.
Виграти в найближчому матчі для підопічних Луїша Каштру – останній шанс в якійсь мірі залишитися серед претендентів єдиного для себе трофею в сезоні, адже востаннє "гірники" залишалися ні з чим 15 років тому.
З огляду на, що у Динамо є істотні кадрові проблеми і коротка лава запасних, думаю, Шахтарю вдасться перемогти в один м'яч. Рахунок? Поставлю на 2:1. Але знову ж таки, якщо брати до уваги досвід наставника киян, його вміння мислити стратегічно, "біло-сині" все одно дуже близькі до чемпіонства", – сказав Воробей у коментарі Zbirna.com.
Нагадаємо, матч Шахтар – Динамо розпочнеться 17 квітня о 19:30 на НСК Олімпійський. Кияни випереджають "гірників" на 7 очок.
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