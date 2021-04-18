Лучшим игроком дерби Шахтер – Динамо по версии InStat стал защитник "бело-синих" Илья Забарный, сообщает телеграмм-канал Рейс Киев-Амстердам. За игру ему дали 322 балла.

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Александр Андриевский и Денис Попов вошли в тройку лучших, набрав 307 и 302 балла соответственно. Самым полезным игроком "горняков" стал Николай Матвиенко (298). А вот худшим во встрече в составе обеих команд стал Жуниор Мораес, которому поставили 193 балла.

Заметим, благодаря победе Динамо увеличило преимущество над Шахтером на вершине турнирной таблицы до 10 очков. Уже в следующем туре – в матче с Ингульцом – команда Мирчи Луческу может оформить досрочное чемпионство.

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