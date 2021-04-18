"Приятно, выиграли. 10 очков, я все прекрасно понимаю, но надо поставить финальную точку. Это футбол, это спорт.

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Расслабляться нельзя. Надо играть. У нас через три дня матч, затем Ингулец. Надеюсь, ребята все понимают. Думаю, этот чемпионат мы уж точно не упустим", – сказал Суркис в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, в центральном матче 22-го тура чемпионата Украины Динамо победило Шахтер 1:0 и, оторвавшись от "горняков" уже на 10 очков, практически гарантировало себе золотые медали УПЛ.

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