"Я доволен, что Шахтер очень быстро нашел общий язык с Мудриком и Судаковым. Мы давно знаем, что они огромные таланты. Они заслужили новые контракты.

Шахтер продлил контракты с Мудриком и Судаковым

Мы показываем им, что уважаем их талант и работу, а также серьезно рассчитываем на них в следующие пять лет. Судаков, Мудрик плюс Бондаренко – это три бриллианта Шахтера и украинского футбола, которых нужно воспитывать и поднимать на высокий уровень. У них безумный талант, и каждый из них разный. Таких футболистов, как Миша Мудрик, вообще мало. Судаков – уникальный футболист, который может играть восьмерку, шестерку, десятку. Бондаренко – то же самое. Я уверен, что эти три футболиста в будущем дадут очень много Шахтеру и украинскому футболу", – цитирует Срну официальный сайт "оранжево-черных".

Напомним, Мудрик и Судаков продлили с Шахтером контракты до 31 декабря 2026 года.

Трансферы УПЛ зима-2022: массовая миграция из Динамо и Шахтера в Европу и другие переходы