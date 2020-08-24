Шахтер – Динамо: Демьяненко спрогнозировал исход битвы за Суперкубок

"Самая большая интрига в матче за Суперкубок – Луческу против Шахтера. Для "горняков" игра будет очень важной, но и, одновременно, необычной. Шахтер получит двойную накрутку – не просто против Динамо, но и против Мирчи.

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А относительно Динамо... Каждый тренер хочет, прежде всего, выиграть трофей. Я сам был тренером, и знаю, о чем говорю. Эмоции будут, но, думаю, Луческу, как профессионал, оставит их в раздевалке. В Динамо сейчас формируется новый коллектив, ответственность за который полностью несет Мирча Луческу. Многие динамовцы хотят доказать новому тренеру свою полезность.

Шансы команд на победу, считаю, 50 на 50. И это не очередной прогноз. Сейчас расклад сил абсолютно ровный. К тому же, трофей будет разыгран в одном матче – случиться за 90 или 120 минут может все, что угодно. Напомню также еще раз о главной интриге поединка – Луческу против Шахтера... Жаль, что игра пройдет без зрителей. Но я надеюсь увидеть, прежде всего, классный футбол, увидеть, что и Динамо, и Шахтер, готовы к матчам Лиги чемпионов", – сказал Демьяненко в комментарии изданию Footboom.

Напомним, матч за Суперкубок состоится уже завтра, 25 августа, на НСК Олимпийский. Начало поединка в 21:30.

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