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Шахтер – Динамо: Буяльский готов сыграть против "горняков"

14:19 44 Читати українською
Шахтер – Динамо: Буяльский готов сыграть против "горняков"
Виталий Буяльский / ФК Динамо

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский восстановился перед матчем 1/4 финала Кубка Украины Шахтер – Динамо.

 

Вчера вечером Буяльский в числе других футболистов основной обоймы Динамо прибыл в Харьков, и готов выйти на поле в поединке против "горняков", информирует Dynamo.kiev.ua. Напомним, что участие Буяльского в матче было под вопросом из-за простуды.

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Однако решение о том, попадет ли полузащитник в стартовый состав "бело-синих", будет принято тренерским штабом Динамо сегодня.

Отметим, что матч Шахтер – Динамо состоится сегодня, 7 апреля, в Харькове на стадионе Металлист. Начало – в 17:00.

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Кубок Украины Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Виталий Буяльский Виталий Буяльский
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