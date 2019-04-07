Шахтер – Динамо: Буяльский готов сыграть против "горняков"

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский восстановился перед матчем 1/4 финала Кубка Украины Шахтер – Динамо.

Вчера вечером Буяльский в числе других футболистов основной обоймы Динамо прибыл в Харьков, и готов выйти на поле в поединке против "горняков", информирует Dynamo.kiev.ua. Напомним, что участие Буяльского в матче было под вопросом из-за простуды.

Милевский: В играх Шахтер – Динамо удаления были обычным делом

Однако решение о том, попадет ли полузащитник в стартовый состав "бело-синих", будет принято тренерским штабом Динамо сегодня.

Отметим, что матч Шахтер – Динамо состоится сегодня, 7 апреля, в Харькове на стадионе Металлист. Начало – в 17:00.

Шахтер – Динамо: анонс матча 1/4 финала Кубка Украины