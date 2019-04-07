Милевский: В играх Шахтер – Динамо удаления были обычным делом

Бывший нападающий Динамо Артем Милевский вспомнил встречу против Шахтера в 1/4 финала Кубка Украины десятилетней давности.

"Пропустили тогда нелепый гол от Срны. Наверное, нам не хватило острых моментов и хорошей взаимодействия. Что касается удаления Вукоевича, то это всегда нормально. Красные карточки были как заслуженные, так и нет. В то время для нашего противостояния это было обычным делом.

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Мне кажется, что Шахтер сегодня немного сильнее. Но из меня никакой прогнозист. Желаю удачи "бело-синим", – отметил Милевский в комментарии Футбол News.

Напомним, что матч Шахтер – Динамо состоится 7 апреля, начало игры – в 17:00.

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