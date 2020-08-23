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Шахтер – Динамо: Алан Патрик назвал главное условие для победы в Суперкубке

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Шахтер – Динамо: Алан Патрик назвал главное условие для победы в Суперкубке
Алан Патрик / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Алан Патрик поделился ожиданиями от противостояния с киевским Динамо в матче за Суперкубок Украины.

 

"Конечно, было очень мало времени, чтобы восстановиться психологически и физически. Новый сезон начался сразу же после окончания предыдущего. Важно правильно оценить ситуацию и подготовиться, чтобы Шахтер вновь добился своей цели.

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Понимаем насколько для наших болельщиков важна победа в Суперкубке. Сейчас следует восстановиться и быть полностью готовыми. Хотим показать свою игру и добыть первый титул в сезоне", – цитирует Алана Патрика официальный сайт "горняков".

Напомним, уже во вторник, 25 августа, Шахтер поборется с Динамо за Суперкубок Украины. Поединок впервые в истории состоится в Киеве и пройдет на НСК Олимпийский. Начало противостояния в 21:00.

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Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Суперкубок Украины Шахтер - Динамо Киев Алан Алан Патрик
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