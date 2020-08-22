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Шахтер – Динамо: Бондарь угрожает киевлянам реваншем за поражение в прошлогоднем Суперкубке Украины

16:20 - Читати українською
Шахтер – Динамо: Бондарь угрожает киевлянам реваншем за поражение в прошлогоднем Суперкубке Украины
Валерий Бондарь / Сайт Шахтера

Защитник Шахтера Валерий Бондарь подытожил старт команды в УПЛ и рассказал о своих целях в матче за Суперкубок Украины-2020 против Динамо.

 

"Всегда приятно выходить в футболке родного клуба и защищать цвета своей команды. И вдвойне приятно выигрывать в первом матче сезона. Думаю, мы победили заслуженно. Хотя арбитр и назначил три пенальти, однако все они, очевидно, были. Поэтому нечего даже обсуждать судейство. Поздравляю всех с хорошей игрой и с победой!

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Прежде всего, живем в ожидании Суперкубка. Хочется уже вернуть его, скажем так, "домой", ведь в прошлом году нам не удалось его выиграть. И, конечно, с нетерпением ждем поездки в сборную. Хочется показать, что это был не просто вызов. Доказывать, играть и пытаться делать все возможное, чтобы попадать в состав и национальной сборной", – заявил Бондарь в комментарии официальному сайту Шахтера.

Напомним, матч за Суперкубок Украины-2020 состоится во вторник, 25 августа. В прошлом году трофей также разыгрывали Шахтер и Динамо, и тогда киевляне победили со счетом 2:1.

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