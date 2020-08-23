Шахтар – Динамо: Алан Патрік назвав головну умову для перемоги у Суперкубку

Півзахисник Шахтаря Алан Патрік поділився очікуваннями від протистояння з київським Динамо у матчі за Суперкубок України.

"Звичайно, було дуже мало часу аби відновитися психологічно і фізично. Новий сезон почався відразу ж після закінчення попереднього. Важливо правильно оцінити ситуацію і підготуватися, щоб Шахтар знову домігся своєї мети.

Шахтар – Динамо: Бондар погрожує киянам реваншем за поразку в минулорічному Суперкубку України

Розуміємо наскільки для наших уболівальників важлива перемога у Суперкубку. Зараз слід відновитися і бути повністю готовими. Хочемо показати свою гру і заробити перший титул у сезоні", – цитує Алана Патріка офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, вже у вівторок, 25 серпня, Шахтар позмагається з Динамо за Суперкубок України. Поєдинок вперше в історії відбудеться у Києві і пройде на НСК Олімпійський. Початок протистояння о 21:00.

Шахтар – Колос: неоднозначна звитяга фаворита і відбиті пенальті Волинця у "похмільному" матчі УПЛ