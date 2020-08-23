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Шахтар – Динамо: Алан Патрік назвав головну умову для перемоги у Суперкубку

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Шахтар – Динамо: Алан Патрік назвав головну умову для перемоги у Суперкубку
Алан Патрік / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Алан Патрік поділився очікуваннями від протистояння з київським Динамо у матчі за Суперкубок України.

 

"Звичайно, було дуже мало часу аби відновитися психологічно і фізично. Новий сезон почався відразу ж після закінчення попереднього. Важливо правильно оцінити ситуацію і підготуватися, щоб Шахтар знову домігся своєї мети.

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Розуміємо наскільки для наших уболівальників важлива перемога у Суперкубку. Зараз слід відновитися і бути повністю готовими. Хочемо показати свою гру і заробити перший титул у сезоні", – цитує Алана Патріка офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, вже у вівторок, 25 серпня, Шахтар позмагається з Динамо за Суперкубок України. Поєдинок вперше в історії відбудеться у Києві і пройде на НСК Олімпійський. Початок протистояння о 21:00.

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Шахтар Шахтар Динамо Динамо Суперкубок України Шахтар - Динамо Алан Алан Патрік
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