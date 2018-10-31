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Шахтер – Динамо: стало известно, кто будет комментировать матч

30 октября 20:27 187 Читати українською
Шахтер – Динамо: стало известно, кто будет комментировать матч
Беньямин Вербич / ФК Динамо Киев

Матч 14 тура УПЛ Шахтер – Динамо будет комментировать Виктор Вацко.

В субботу, 3 ноября, состоится украинское классическое Шахтер – Динамо. Транслировать поединок телеканал Футбол 2, начало в 16:55.

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Как сообщает сайт каналов Футбол 1/2, комментировать главный поединок страны будет Виктор Вацко. Также будут пред- и послематчевая студия.

Ранее сообщалось, что в общую группу "горняков" вернулся Тайсон и бразилец имеет шансы сыграть против киевлян.

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Украина14 тур

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 03 ноября 2018

Шахтер
до матча
3
дн
:
5
час
:
11
мин
Динамо Киев
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