Шахтер в большинстве одержал волевую победу над Олимпиком и вышел в 1/4 финала Кубка Украины

Шахтер в результативном матче победил Олимпик в 1/8 финала Кубка Украины. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч Шахтер – Олимпик начался в Харькове на ОСК Металлист в 19:00. Дополнительный интерес противостоянию придавал Вячеслав Шевчук – наставник Олимпика много лет отдал Шахтеру в роли игрока, а сегодня противостоял родной команде уже в роли тренера.

Паулу Фонсека, учитывая предстоящий поединок против Динамо, выставил далеко не основной состав – на поле вышли Алексей Шевченко, Фернандо Педро, Веллинтон Нем и Андрей Тотовицкий.

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Первый тайм прошел с преимуществом "горняков", однако серьезных возможностей для взятия ворот команда Паулу Фонсеки не создала. Олимпик удачно защищался и сохранил свои ворота "сухими" в первой половине игры. Кроме того, Шахтер потерял Фернандо Педро – бразилец получил повреждение, вместо него вышел Дентиньо.

Второй тайм активнее начал Шахтер, однако счет открыл Олимпик. На 54-й минуте арбитр матча Николай Балакин назначил пенальти в ворота "горняков". Матвиенко неудачно выбил мяч и сбил Белонога в своей штрафной. Сам пострадавший, хоть и неуверенно, но все же реализовал пенальти. Алексей Шевченко получил мяч, однако тот от штанги влетел в ворота.

Через несколько минут Балакин назначил пенальти уже в ворота гостей. После скидки Тотовицкого Мораес был сбит Гришко. Арбитр не только назначил 11-метровый, но и показал вторую желтую защитнику, оставив Олимпик в меньшинстве. Пенальти уверенно исполнил Мораес. Практически сразу Шахтер вышел вперед. Тотовицкий ударом под перекладину замкнул передачу Веллингтона Нема.

На 81-й минуте Олимпик сравнял счет усилиями Алексея Гая. После подачи с углового Матвиенко вновь неудачно выбил мяч, после чего Гай добил его в сетку. Впрочем, Шахтер уже в следующей атаке вновь забил. Данченко навесил в штрафную, Тотовицкий не достал мяч, но дезориентировал голкипера, который не смог спасти свою команду.

Легкой прогулки у "горняков" накануне Классического не получилось. Олимпик выглядел достойно, однако прекратил борьбу за Кубок Украины.

Кубок Украины, 1/8 финала

Шахтер – Олимпик – 3:2

Голы: Мораес, 63, Тотовицкий, 66, Данченко, 83 - Белоног, 55, Гай, 81

Удаление: Гришко, 62