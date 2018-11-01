Фонсека: Мне жаль тех, кто приходит смотреть такой футбол

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал матч 1/8 финала Кубка Украины против Олимпика.

"Это был скучный матч. Думаю, болельщикам не нравится такой футбол. Мы пытались, хотя было сложно раскрыть зоны команды, которая не играла и не атаковала. В первом тайме соперник даже не добрался до наших ворот, поставив десятерых игроков вблизи собственной штрафной. Раскрыть оборону с таким количеством футболистов было трудно.

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Во втором тайме Олимпик фактически выиграл в лотерею, забив первый мяч, когда противник даже не прилагал усилий. Одно дело, когда у тебя не получается, но не делать попыток... Как тренеру, что любит игру и красивое зрелище, мне сложно это понять. Мне жаль тех, кто приходит смотреть такой футбол.

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Мы атаковали и победили в матче, который показался очень скучным. Учитывая наши усилия, думаю, это вполне справедливо. Конечно, в определенных моментах мы были не такими быстрыми, как того требовал поединок. Однако, повторюсь, нелегко, когда оппонент полностью закрыт в своей штрафной. Заслуженная победа. Шахтер – единственная команда, которая сегодня по крайней мере пыталась играть", – цитирует Фонсеку официальный сайт Шахтера.